Новосибирск ночью накрыла мощная гроза

Молнии сверкали в Новосибирске минувшей ночью. Фото: Никита МАНЬКО.

Новосибирск минувшей ночью накрыла мощная гроза. Жители города сообщили о частых вспышках молний и раскатах грома, которые долго не стихали.

Гроза сопровождалась сильным ветром и кратковременными ливнями. Впрочем, о таких изменениях погоды ранее предупреждали синоптики. Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.

Несмотря на интенсивность стихии, сообщения о повреждениях инфраструктуры или пострадавших на данный момент не поступали. Синоптики предупреждают о сохранении переменчивой погоды в ближайшие сутки.

