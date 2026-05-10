Новосибирск ночью накрыла мощная гроза

Новосибирск минувшей ночью накрыла мощная гроза. Жители города сообщили о частых вспышках молний и раскатах грома, которые долго не стихали.
Гроза сопровождалась сильным ветром и кратковременными ливнями. Впрочем, о таких изменениях погоды ранее предупреждали синоптики. Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.
Несмотря на интенсивность стихии, сообщения о повреждениях инфраструктуры или пострадавших на данный момент не поступали. Синоптики предупреждают о сохранении переменчивой погоды в ближайшие сутки.
