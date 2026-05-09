Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске 10 и 11 мая

Непогода может привести к обрывам линий связи и электропередачи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области днем 10 мая и ночью 11 мая ожидаются дожди с грозами, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, а также резкое похолодание 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Непогода может привести к обрывам линий связи и электропередачи. Также возможны падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, нарушения в работе транспорта и коммунальных служб.

Спасатели предупредили о росте числа дорожно-транспортных происшествий на мокрой и скользкой дороге. В ведомстве посоветовали жителям не ходить рядом с рекламными щитами, элементами кровли и другими слабо закрепленными конструкциями, а также обходить стороной линии электропередачи.

Водителям рекомендуют избегать резких маневров и обгонов, соблюдать дистанцию и не парковать машины под старыми деревьями и ненадежными конструкциями. Кроме того, в МЧС напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности: во время особого противопожарного режима нельзя использовать открытый огонь. Родителей просят следить за детьми на улице в непогоду.

