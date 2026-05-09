В Новосибирске на площади Ленина развернули копию Знамени Победы 9 мая

В Новосибирске 9 мая на площади Ленина состоялся праздничный парад в честь Дня Победы. Сначала на площадь вынесли государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы.

Затем мимо зрителей промаршировали военные расчеты. После этого колонна пронесла флаги 15 республик, которые входили в Советский Союз. Таким образом устроители хотели подчеркнуть, что народы этих республик вместе сражались против фашистов.

Новосибирск во время войны принял больше 50 эвакуированных заводов, тысячи раненых и беженцев. За это городу позже присвоили звание «Город трудовой доблести». Этот факт организаторы парада тоже выделили в отдельный блок.

