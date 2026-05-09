Фото: Никита МАНЬКО.
Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2026 прошел на площади Ленина и был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С раннего утра в центре города начали собираться зрители, а уже к 10:00 стартовала прямая трансляция и началось торжественное построение парадных расчетов. КП-Новосибирск репортаж с парада.
В шествии приняли участие подразделения ГУ ФСИН, МЧС, УТ МВД, Росгвардии, а также курсанты и офицеры Новосибирского высшего военного командного училища. В параде были представлены как мужские, так и женские колонны. Командовал парадом генерал-майор Феофанов, а принимал его генерал-майор Крупин.
Торжество началось с внесения государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы. После этого по площади прошли расчеты войск, а затем была представлена символическая колонна флагов 15 республик бывшего СССР, как напоминание о единстве народов в годы войны и общем вкладе в Победу.
Отдельным блоком организаторы напомнили, что Новосибирск в годы войны стал крупным тыловым центром: сюда эвакуировали более 50 заводов, размещали госпитали и направляли сотни тысяч беженцев. За этот вклад город получил звание «Город трудовой доблести».
После прохождения пеших колонн на площадь вышла историческая техника: мотоциклы М-72, автомобили ГАЗ-67 и другая техника военных лет. Завершился технический блок маршем по площади, после чего стартовал «Бессмертный полк».
Среди зрителей был и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Иванович Фролов, который отметил, что не пропустил ни одного Парада Победы и назвал 9 Мая главным праздником страны.
После завершения военного Парада Победы по площади Ленина начал движение «Бессмертный полк». Жители города вышли с портретами своих родственников-фронтовиков, продолжив праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
