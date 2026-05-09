Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2026 прошел на площади Ленина и был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С раннего утра в центре города начали собираться зрители, а уже к 10:00 стартовала прямая трансляция и началось торжественное построение парадных расчетов. КП-Новосибирск репортаж с парада.

УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ В НОВОСИБИРСКЕ

В шествии приняли участие подразделения ГУ ФСИН, МЧС, УТ МВД, Росгвардии, а также курсанты и офицеры Новосибирского высшего военного командного училища. В параде были представлены как мужские, так и женские колонны. Командовал парадом генерал-майор Феофанов, а принимал его генерал-майор Крупин.

Парадный расчет

ФОТО И ВИДЕО ПАРАДА ПОБЕДЫ В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2026

Торжество началось с внесения государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы. После этого по площади прошли расчеты войск, а затем была представлена символическая колонна флагов 15 республик бывшего СССР, как напоминание о единстве народов в годы войны и общем вкладе в Победу.

Парад победы в Новосибирске 9 мая 2026 - начало

Отдельным блоком организаторы напомнили, что Новосибирск в годы войны стал крупным тыловым центром: сюда эвакуировали более 50 заводов, размещали госпитали и направляли сотни тысяч беженцев. За этот вклад город получил звание «Город трудовой доблести».

Ветеран Виктор Иванович Фролов

ТЕХНИКА НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2026 ГОДА

После прохождения пеших колонн на площадь вышла историческая техника: мотоциклы М-72, автомобили ГАЗ-67 и другая техника военных лет. Завершился технический блок маршем по площади, после чего стартовал «Бессмертный полк».

Среди зрителей был и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Иванович Фролов, который отметил, что не пропустил ни одного Парада Победы и назвал 9 Мая главным праздником страны.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕ ПАРАДА ПОБЕДЫ В НОВОСИБИРСКЕ

Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2026 года стал одним из ключевых событий праздничного дня в городе. На главной площади прошли торжественные расчеты, была показана военная техника и состоялись памятные мероприятия, посвященные героям Великой Отечественной войны.

После завершения военного Парада Победы по площади Ленина начал движение «Бессмертный полк». Жители города вышли с портретами своих родственников-фронтовиков, продолжив праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

