В Новосибирске заменили баннер к 9 Мая с орангутаном

Поздравительный баннер к 9 мая с орангутаном, который появился на улицах Новосибирска, убрали после критики горожан. Об этом сообщили в мэрии города.
Макет разработал Новосибирский зоопарк. Сотрудники подготовили несколько вариантов с фотографиями животных, но именно с орангутаном Бату сочли неуместным. Сейчас баннер заменили на официальный макет праздника.
В мэрии подчеркнули, что зоопарк всегда трепетно относится к ветеранам и пожилым людям. Для них проводятся специальные мероприятия и экскурсии. В администрации заверили, что такая поддержка будет продолжена и в будущем.
