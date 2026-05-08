В Новосибирске заменили баннер к 9 Мая с орангутаном

Баннер с орангутаном к 9 мая убрали с улиц Новосибирска. Фото: ГАБОВ Владимир

Поздравительный баннер к 9 мая с орангутаном, который появился на улицах Новосибирска, убрали после критики горожан. Об этом сообщили в мэрии города.

Макет разработал Новосибирский зоопарк. Сотрудники подготовили несколько вариантов с фотографиями животных, но именно с орангутаном Бату сочли неуместным. Сейчас баннер заменили на официальный макет праздника.

В мэрии подчеркнули, что зоопарк всегда трепетно относится к ветеранам и пожилым людям. Для них проводятся специальные мероприятия и экскурсии. В администрации заверили, что такая поддержка будет продолжена и в будущем.

