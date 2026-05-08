В Новосибирске накануне 9 мая появился баннер с изображением орангутанга Бату

К тому, что Бату появился на баннере, горожане отнеслись неоднозначно. Фото: Ника САФРОНОВА.

В Новосибирске накануне 9 мая появился баннер ко Дню Победы с изображением знаменитого орангутана Бату из зоопарка. У части горожан такое поздравление с праздником вызвало недоумение.

Вот как КП-Новосибирск прокомментировал появление баннера директор Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Андрей Шило.

— Новосибирский зоопарк разместил на городских билбордах поздравления с Днем Победы. На них изображены замечательные животные, олицетворяющие силу и мощь. Орангутанг Бату – легендарный обитатель Новосибирского зоопарка, любимый всеми посетителями., — рассказал КП-Новосибирск Андрей Шило.

По словам директора зоопарка, идея кампании связана не с историей зоопарков во время Великой Отечественной войны.

— Многие животные, жившие в зоопарках, стали жертвами войны. И большое количество было спасено самоотверженными служителями зоологических парков. Они делились с животными всем, что у них было. Это подвиг. Человеческий и трудовой. Недавно на экраны вышел прекрасный фильм о бегемоте из Ленинградского зоопарка – это история о животных и подвиге сотрудников зоопарка в годы войны. Новосибирский зоопарк также принимал эвакуированных животных и сохранил их. Основой послание компании в том, что каждое живое существо зоопарка благодарно за возможность жить, — отметил Андрей Шило.

