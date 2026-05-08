Прокуратура начала проверку из-за ситуации с баннером в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура проверит ситуацию с баннером ко Дню Победы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за ситуации, которая развернулась вокруг поздравительного баннера с орангутаном Бату из новосибирского зоопарка. Напомним, что у части горожан такое поздравление вызвало недоумение. Об этом пишет ТАСС.

- Начинаем проверку сложившейся ситуации, - сообщили в ведомстве.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Новосибирска. Там сообщили, что многие новосибирцы посчитали баннер с орангутаном неуместным, поэтому его заменили на другой – официальный макет праздника.

