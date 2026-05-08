Бастрыкину доложат о нападении на супругов в Новосибирске

Главе СКР доложат о нападении на супружескую пару в Новосибирске.

В Новосибирской области продолжают разбираться в нападении на супружескую пару. Инцидент произошел в июле 2025 года в одном из магазинов города. Трое мужчин напали на супругов, один из нападавших выстрелил в мужчину из травматического пистолета. При этом к ответственности никого не привлекли. Ситуация привлекла главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Однако надзорный орган несколько раз отменял его. Расследованием занимались сотрудники полиции.

Теперь председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного следственного управления Антону Бадулину представить доклад о том, какие процессуальные решения уже принимались.

