Семейная пара из Новосибирска год не может добиться наказания для нападавших

Нападение на супругов в Новосибирске остается без наказания.

В Новосибирске на Алину* и ее мужа Антона* напали возле магазина на улице Проточной. По словам пострадавших, их избили, отобрали телефоны и семь раз выстрелили в мужчину из травматического пистолета. Произошло это около года назад, а нападавших так и не наказали. Об этом пишет «Горсайт».

Конфликт произошел в июле прошлого года в магазине, куда Алина зашла со знакомым. Трое мужчин, двое из которых были ей знакомы, без причины напали на них. Один из нападавших сначала ударил знакомого Алины, а затем избил ее. Позже, когда на место приехал Антон, агрессоров уже не было. Он попытался разобраться в ситуации, но ночная встреча с одним из обидчиков привела к новому нападению.

- Один из них снова бил меня, разбил телефон. Другой семь раз выстрелил в мужа – в спину и ноги. Семь пуль попали в цель, – рассказала Алина.

Врачи зафиксировали у Антона пулевые ранения, у Алины – сотрясение мозга и ушибы. Супруги сразу обратились в полицию, но, по их словам, сначала им отказали в приеме заявления, потом последовала череда отказов в возбуждении уголовного дела. Летом 2025 года ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, но итогового решения до сих пор нет.

*Имена героев публикации изменены.

