Новосибирцы поделились видео концерта рэпера Flo Rida

Сам исполнитель тоже не спешил прощаться с залом. Фото: читатель КП-Новосибирск

В Новосибирске на сцене «Сибирь-Арены» 7 мая прошел концерт рэпера Flo Rida. Кадрами с выступления поделились читатели КП-Новосибирск.

На площадке собралось несколько сотен поклонников музыканта. Вместе с артистом на сцене также танцевал Злой Снеговик — талисман местного хоккейного клуба «Сибирь». Самую известную композицию рэпера, трек Low, публика услышала несколько раз подряд.

Рэпер Flo Rida выступил на сцене «Сибирь-Арены»

По словам фанатов, музыканта и его команду совсем не хотелось отпускать. Сам исполнитель тоже не спешил прощаться с залом.

