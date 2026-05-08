Новосибирцы поделились видео концерта рэпера Flo Rida

В Новосибирске на сцене «Сибирь-Арены» 7 мая прошел концерт рэпера Flo Rida. Кадрами с выступления поделились читатели КП-Новосибирск.
На площадке собралось несколько сотен поклонников музыканта. Вместе с артистом на сцене также танцевал Злой Снеговик — талисман местного хоккейного клуба «Сибирь». Самую известную композицию рэпера, трек Low, публика услышала несколько раз подряд.
По словам фанатов, музыканта и его команду совсем не хотелось отпускать. Сам исполнитель тоже не спешил прощаться с залом.
