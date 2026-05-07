Шоу прошло на сцене с круговым обзором 360 градусов. Фото: ХК «Сибирь»/читатель КП-Новосибирск

Рэпер Flo Rida выступил на сцене «Сибирь-Арены» в Новосибирске 7 мая. На концерте собрались сотни фанатов. На выступлении также присутствовал талисман хоккейного клуба «Сибирь» Злой Снеговик, который танцевал на сцене.

Главную композицию рэпера — сингл Low, записанный вместе с T-Pain, — исполнили несколько раз. Шоу прошло на сцене с круговым обзором 360 градусов.

Напомним, что билеты на концерт стоили от 4400 до 22000 рублей.

