Рэпер Flo Rida выступил на сцене «Сибирь-Арены» в Новосибирске 7 мая. На концерте собрались сотни фанатов. На выступлении также присутствовал талисман хоккейного клуба «Сибирь» Злой Снеговик, который танцевал на сцене.
Главную композицию рэпера — сингл Low, записанный вместе с T-Pain, — исполнили несколько раз. Шоу прошло на сцене с круговым обзором 360 градусов.
Напомним, что билеты на концерт стоили от 4400 до 22000 рублей.
