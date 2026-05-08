Девушка упала в обморок на концерте Flo Rida в Новосибирске

В Новосибирске на концерте рэпера Flo Rida девушка потеряла сознание. К упавшей фанатке подошла охрана, позже ей помогли медики. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск.

7 мая музыкант отыграл на площадке «Сибирь-Арена». В зале собралось несколько сотен поклонников. Вместе с артистом на сцене танцевал талисман местной хоккейной команды «Сибирь» Злой Снеговик.

Самый известный трек исполнителя — композицию Low, которую он записал совместно с T-Pain, — публика слушала несколько раз подряд.

