НовостиПроисшествия7 мая 2026 7:32

Новосибирец получил 13 лет за госизмену и поджог релейного шкафа

22-летний мужчина признан виновным в публичных призывах к терроризму, диверсии и госизмене
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Новосибирца на 13 лет лишили свободы за госизмену, диверсию и призывы к терроризму.

22-летнего жителя Новосибирской области осудили за публичные призывы к терроризму, совершение диверсии и госизмену. Он по заданию запрещенной в России украинской организации поджег релейный шкаф на перегоне Бердск – Искитим Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Второй Восточный окружной военный суд признал молодого человека виновным по всем пунктам. Ему назначили 13 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что двое новосибирцев получили 13 и 16 лет колонии за госизмену.

