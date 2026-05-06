Двое новосибирцев получили 13 и 16 лет колонии за госизмену

Они расклеивали в людных местах листовки с антироссийскими лозунгами. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирске вынесли приговор двоим местным жителям, которых обвинили в государственной измене и пропаганде терроризма. Сотрудники регионального УФСБ пресекли их противоправную деятельность еще в январе 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Жители села Криводановка, как выяснили силовики, еще в 2023 году начали выполнять задания запрещенной в России украинской террористической организации. Они расклеивали в людных местах листовки с антироссийскими лозунгами, рисовали на стенах граффити с символикой боевиков и ссылками на их информационные ресурсы. Кроме того, мужчины переписывались с представителями группировки и отправляли им отчеты о своей работе, которые террористы одобрили.

Следственный отдел УФСБ завел на обоих уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и государственной измене. Сегодня Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал молодых людей виновными и назначил им наказание — 13 и 16 лет лишения свободы. Первые три года каждый проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

