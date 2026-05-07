Теплицы загорелись под Новосибирском

В Новосибирской области ночью тушили загоревшиеся теплицы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Новосибирском минувшей ночью произошло крупное ЧП. Рядом с поселком Новоозерный загорелись теплицы. Об этом рассказали в группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

- На место происшествия прибыли пожарные автомобили, сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара, - поделились очевидцы.

Других подробностей ЧП не сообщается. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что хозяева теплицы не пострадали. На месте работали две пожарных машины и восемь сотрудников МЧС. Им потребовалось около получаса, чтобы потушить теплицу на площади 500 квадратных метров.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в регионе возбудили 185 дел за нарушения пожарной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX