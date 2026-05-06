В Новосибирской области возбудили 185 дел за нарушения пожарной безопасности

Особый противопожарный режим действует в регионе до середины мая

В Новосибирской области с начала действия особого режима возбудили 185 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в МЧС России по Новосибирской области.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 20 апреля по 15 мая. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать траву и мусор, а также использовать открытый огонь, за исключением приготовления пищи на мангалах.

Контроль за соблюдением правил ведут межведомственные группы. В них входят сотрудники МЧС, полиции, представители министерства природных ресурсов и местных властей, а также волонтеры. Они патрулируют территории и проводят разъяснительную работу с жителями.

Чаще всего фиксируются случаи сжигания сухой травы, использования открытого огня и несвоевременной уборки участков.

За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. При серьезных последствиях возможна уголовная ответственность.

