Новосибирцы могут платить картой за посещение туалета в метро

Наличные деньги больше не принимают. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском метро изменили способ оплаты за посещение туалетов. С мая 2026 года рассчитаться можно только банковской картой или по QR-коду. Об этом КП-Новосибирск сообщили в справочной МУП «Новосибирский метрополитен».

Наличные деньги больше не принимают. Новый порядок действует сразу на трех станциях — «Площадь Ленина», «Красный проспект» и «Площадь Маркса».

Напомним, что оплата проезда по биометрии в подземке набирает популярность. За первые полгода работы сервиса число таких транзакций выросло почти в четыре раза. В первый месяц зафиксировали 5 тысяч оплат лицом, в апреле уже 17 тысяч.

