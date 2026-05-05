Новосибирцы стали в 4 раза чаще оплачивать проезд в метро по биометрии

Более 75 тысяч оплат проезда в новосибирском метро совершено с помощью биометрии.

Количество оплат проезда по биометрии в новосибирском метро увеличилось почти в четыре раза за первые шесть месяцев работы сервиса. Такими данными поделились в пресс-службе правительства Новосибирской области. Биометрическая оплата проезда показала рост с 5 тысяч транзакций в первый месяц до 17 тысяч в апреле. На сегодняшний день зафиксировано свыше 75 тысяч проходов через систему распознавания лиц. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин отметил, что недавно также была внедрена оплата через мессенджер MАКС. Оба способа позволяют отказаться от пластиковых карт, ускоряют процесс оплаты и получения льгот. Напомним, возможность оплаты проезда по биометрии запустили в ноябре 2025 года региональный минтранс совместно с Новосибирским метрополитеном.

