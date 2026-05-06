Сотни школьников и студентов ознакомились с производством «Швабе» в Новосибирске на «Неделе без турникетов»

В этом году из-за большого количества заявок от школ и вузов на Новосибирском приборостроительном заводе было принято решение открыть турникеты завода на целый месяц.

Участие во Всероссийской акции СоюзМаш России «Неделя без турникетов» в этом году принял Новосибирский приборостроительный завод и еще семь предприятий холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Благодаря мероприятию среди молодежи растет интерес к инженерным профессиям.

«Неделя без турникетов» традиционно пользуется популярностью у учащихся школ и вузов, поэтому в этом году на Новосибирском приборостроительном заводе было принято решение продлить акцию на целый месяц. В ходе встреч специалисты демонстрировали процессы в производственных цехах, знакомили с выпускаемой продукцией, рассказывали о корпоративной культуре и поддержке новичков. На данный момент в вузах России по техническим специальностям обучается уже около 500 студентов-целевиков, которые выбрали для дальнейшей работы заводы «Швабе».

- Кооперация промышленности и образования - один из важнейших инструментов вовлечения молодых людей в науку и инженерное дело. Следуя единой кадровой политике Ростеха, мы активно поддерживаем инициативы, направленные на взаимодействие с молодежью. Только за последние 3 года в рамках акции «Неделя без турникетов» наши предприятия посетили почти 10 тысяч школьников и студентов, - отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

В ходе профориентационных мероприятий особое внимание уделяется программам целевого обучения. Сейчас действует 64 направления подготовки по целевому набору холдинга. После завершения целевого обучения молодым специалистам гарантировано трудоустройство и все преимущества работы на предприятиях холдинга.

В акции СоюзМаш России приняли участие и другие предприятия холдинга: Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова, Вологодский оптико-механический завод, ГНЦ РФ НПО «Орион», Лыткаринский завод оптического стекла, Загорский оптико-механический завод и Красногорский завод имени С. А. Зверева. Профориентационную работу также проводят НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха, Московский завод «САПФИР» и НПО «Государственный институт прикладной оптики».