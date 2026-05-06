Водитель иномарки погиб после полицейской погони в Новосибирске

Мужчина на иномарке погиб при столкновении со встречным автомобилем.

В Новосибирске 5 мая произошла смертельная авария. Все произошло из-за того, что пьяный водитель на «Мазде» попытался уйти от полицейской погони и выехал на встречку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Все началось с того, что жители сообщили в полицию о нетрезвом водителе за рулем автомобиля «Мазда». Он ехал по дорогам в центре города. Эту информацию сразу передали дежурным экипажам. Один из нарядов заметил подходящую иномарку на улице Кирова в Октябрьском районе. Водитель увидел патрульных, нарушил правила и попытался уехать в сторону Октябрьского моста по улице Восход.

Сотрудники полиции преследовали нетрезвого водителя в Новосибирске

Полицейские поехали за ним и остановили машину перед перекрестком с улицей Зыряновской. Инспекторы начали проверять документы, но мужчина не выполнил их требования и внезапно нажал на газ. Патрульные начали погоню. Нарушитель ехал на высокой скорости, часто выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный свет.

Позже водитель «Мазды» столкнулся со встречным автомобилем. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Другие участники аварии за медицинской помощью пока не обращались.

