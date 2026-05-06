На Октябрьском мосту в Новосибирске произошло смертельное ДТП

На Октябрьском мосту в Новосибирске поздним вечером 5 мая произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Около 23:00 41-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» двигался по мосту. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай IX35», за рулем которого находился 29-летний мужчина.
От удара водитель «Мазды» получил серьезные травмы и погиб на месте. Водитель «Хендая» не пострадал.
На месте работали инспекторы Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.
Движение по мосту минувшей ночью было частично ограничено: транспорт пускали только по одной полосе, правоохранители управляли потоком вручную.
