На Октябрьском мосту в Новосибирске произошло смертельное ДТП

ДТП с погибшим произошло на Октябрьском мосту. Фото: ГАИ Новосибирска

На Октябрьском мосту в Новосибирске поздним вечером 5 мая произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Около 23:00 41-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» двигался по мосту. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай IX35», за рулем которого находился 29-летний мужчина.

От удара водитель «Мазды» получил серьезные травмы и погиб на месте. Водитель «Хендая» не пострадал.

Выезд на встречную полосу привел к гибели водителя. Фото: ГАИ Новосибирска

На месте работали инспекторы Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

Движение по мосту минувшей ночью было частично ограничено: транспорт пускали только по одной полосе, правоохранители управляли потоком вручную.

