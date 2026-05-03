156 пожаров произошло за сутки в Новосибирской области.

В Новосибирской области за последние сутки произошло 156 пожаров. Статистикой в воскресенье, 3 мая, поделились в ГУ МЧС по региону.

- В их числе - 129 случаев горения мусора и травы. Также спасатели ликвидировали последствия 4 ДТП, в которых были травмированы 8 человек, один человек погиб и 1 человек был спасен, - сообщили в МЧС.

Напомним, ранее в Краснозерском районе произошел пожар в доме многодетной семьи. Семья спаслась благодаря пожарному извещателю.

