156 пожаров произошло за сутки в Новосибирской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области за последние сутки произошло 156 пожаров. Статистикой в воскресенье, 3 мая, поделились в ГУ МЧС по региону.
- В их числе - 129 случаев горения мусора и травы. Также спасатели ликвидировали последствия 4 ДТП, в которых были травмированы 8 человек, один человек погиб и 1 человек был спасен, - сообщили в МЧС.
Напомним, ранее в Краснозерском районе произошел пожар в доме многодетной семьи. Семья спаслась благодаря пожарному извещателю.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru