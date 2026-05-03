Пожарный извещатель спас многодетную семью в Новосибирской области

Сигнал предупредил пожарных и семью. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области пожарный извещатель спас многодетную семью в селе Краснозерского района. ЧП произошло 2 мая в селе Нижнечеремошное.

Cигнал от датчика дыма поступил диспетчеру около 15:05, по приезду горел частный дом на двух хозяев. Горела кровля дома, семья успела выскочить на улицу.

- Благодаря громкому сигналу пожарного извещателя хозяева дома и один ребенок эвакуировались самостоятельно, еще двое детей в этот момент находились на улице, - сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Пожарные потушили пламя за полчаса, огонь уничтожил 136 квадратных метров жилплощади. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание из-за перегрузки электросети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX