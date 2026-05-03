Пожарный извещатель спас многодетную семью в Новосибирской области

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области пожарный извещатель спас многодетную семью в селе Краснозерского района. ЧП произошло 2 мая в селе Нижнечеремошное.
Cигнал от датчика дыма поступил диспетчеру около 15:05, по приезду горел частный дом на двух хозяев. Горела кровля дома, семья успела выскочить на улицу.
- Благодаря громкому сигналу пожарного извещателя хозяева дома и один ребенок эвакуировались самостоятельно, еще двое детей в этот момент находились на улице, - сообщили в МЧС по Новосибирской области.
Пожарные потушили пламя за полчаса, огонь уничтожил 136 квадратных метров жилплощади. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание из-за перегрузки электросети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru