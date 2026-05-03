В Новосибирске зажатый под «Жигулями» мотоциклист выжил в ДТП

Пострадавшего вытащили из-под машины. Фото: max.ru/mass54

В Новосибирске водитель мотоцикла «Эндуро» оказался зажат под автомобилем после ДТП. Авария произошла утром 3 мая на улице Подбельского, 34.

- По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2107» совершил наезд на мотоциклистa на эндуро «Промакс». Мотоциклист оказался под автомобилем. Пострадавшего извлекли из-под транспортного средства, - сообщили спасатели МАСС в канале мессенджера «Макс».

Мотоциклиста передали экипажу скорой помощи, его увезли на обследование в больницу.

Напомним, в Новосибирске полицейские проводят рейды по проверке водителей мотоциклов. Особое внимание специалисты уделяют владельцам питбайков. Полиция подчеркивает, что такая техника считается исключительно спортивным инвентарем.

