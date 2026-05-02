В Новосибирске полицейские проводят рейды по проверке водителей мотоциклов

Полицейские в Новосибирске проводят рейды, в ходе которых проверяют водителей мототранспорта. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске начались массовые проверки водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с патрульной службой и представителями народных дружин вышли в рейды на дороги города. Главная цель этих проверок — не допустить аварий и остановить подростков, которые садятся за руль без водительских прав. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Во время дежурства полицейские останавливают мотоциклистов и проверяют у них паспорта и водительские удостоверения. Инспекторы напоминают, что для управления любым мототранспортом необходимо пройти обучение и получить официальный документ.

Особое внимание специалисты уделяют владельцам питбайков. Полиция подчеркивает, что такая техника считается исключительно спортивным инвентарем. Питбайки созданы только для тренировок и соревнований на закрытых площадках или специальных трассах. Ездить на них по обычным городским улицам запрещено.

