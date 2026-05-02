Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре в Искитиме

В Искитиме проверят соблюдение правил безопасности в сгоревшем торговом центре. Фото: прокуратура Новосибирской области

Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку после крупного пожара в торговом центре «Апельсин». Возгорание случилось в ночь на 2 мая на улице Ленинградская, 19а. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время проверки прокуроры оценят, как владельцы и сотрудники центра соблюдали правила пожарной безопасности. Ведомство проверит, была ли исправна автоматическая пожарная сигнализация и работала ли система оповещения и эвакуации людей.

Также прокуроры осмотрят пути эвакуации и запасные выходы. Они выяснят, были ли в торговом центре огнетушители и другие средства для тушения огня. Отдельное внимание уделят тому, как противопожарный режим соблюдали арендаторы помещений и технический персонал. Если сотрудники прокуратуры найдут нарушения закона, они примут меры к виновным лицам.

