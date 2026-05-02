Крупный пожар в торговом центре произошел в Искитиме

В Искитиме ликвидировали пожар площадью 5 тысяч квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Искитиме потушили крупный пожар в торговом центре «Апельсин». Огонь вспыхнул поздно вечером 1 мая в здании на улице Ленинградской. Диспетчеры получили сообщение о возгорании в 23:38. Первые пожарные подразделения приехали на место через 4 минуты, но к этому времени пламя уже полностью охватило крышу строения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. На месте работали 87 человек и 27 машин. Из-за больших масштабов происшествия тушению присвоили четвертый ранг сложности. Чтобы вода не заканчивалась, к зданию направили специальный пожарный поезд. Также сотрудники МЧС запускали беспилотные аппараты, которые помогали координировать работу техники и людей с воздуха.

Остановить распространение огня удалось к 2 часам ночи, а полностью ликвидировать открытое пламя получилось в 4 часа утра.

По официальным данным, при пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте работают дознаватели и оперативная группа управления МЧС. Пожарные продолжают разбирать завалы и поливать водой обломки конструкций, чтобы не допустить нового возгорания.

