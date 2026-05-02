Уголовное дело возбудили после жесткой посадки новосибирского вертолета в Коми

После жесткой посадки новосибирского вертолета в Республике Коми было возбуждено уголовное дело. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после жесткой посадки вертолета Ми-8 новосибирского авиапредприятия «Ельцовка» в Республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что все произошло 1 мая. Вертолет совершил жесткую посадку в Усинске. На борту было 24 работника, которые направлялись в Ненецкий автономный округ. По предварительным данным, 10 человек пострадали. К счастью, обошлось без погибших.

- Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - говорится в сообщении ведомства.

