На борту находились 24 человека. Фото: Западно-Сибирской транспортная прокуратура

Жесткая посадка вертолета МИ-8 в Республике Коми 1 мая 2026 произошла около 15.30 по московскому времени. Воздушное судно новосибирского авиапредприятия «Ельцовка» возвращалось на посадочную площадку вылета в черте города Усинска. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ПРИЧИНЫ ЖЕСТКОЙ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА МИ-8Т В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

По словам главы округа «Усинск» Николая Такаева, во время взлета вертолет накренился и завалился на бок. На борту находились 24 человека — работники, которые направлялись в Ненецкий автономный округ. К счастью, никто не погиб.

ПОСТРАДАВШИЕ ВО ВРЕМЯ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА МИ-8Т В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

По предварительным данным, пострадали 10 человек. Двое из них получили травмы средней степени тяжести, еще восемь — легкие. На место выехали четыре бригады Усинской центральной районной больницы. Всех пострадавших доставили в приемное отделение.

Сейчас они проходят обследование, после которого врачи решат, нужна ли госпитализация. Минздрав Коми держит ситуацию на контроле.

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов. Причины и обстоятельства жесткой посадки пока устанавливаются.

ЧТО ИЗВЕСТНО О КОМПАНИИ «ЕЛЬЦОВКА»

Авиапредприятие «Ельцовка» базируется в Новосибирске. Компанию основали в 2009 году на базе подразделения НАПО имени Чкалова. Основной вид деятельности — вертолетные перевозки.

Компания «Ельцовка» работает в самых разных уголках страны. Среди привычных направлений — Томская и Новосибирская области, а также Красноярский край. В последнее время добавились Ямал, Югра, Республика Коми и даже далекая Камчатка.

Сейчас в парке перевозчика числится 19 вертолетов Ми-8Т и 9 более новых машин Ми-8МТВ/АМТ, которые оснащены медицинскими модулями. Плюс у компании есть легкие вертолеты Robinson R-44 и Eurocopter AS350.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX