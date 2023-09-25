Новосибирца силком затащили в бар в центре города — но ему не понравилось

Новосибирца, прогуливавшегося по центру города, силком затащили в бар «Республика». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирца, прогуливавшегося по центру города, силком затащили в бар «Республика». Инцидент произошел в ночь на 25 сентября на площади Ленина. Как оказалось, другие посетители заведения приняли его за хулигана.

— У нас в заведении в 1:42 при выходе из заведения гости разбили стекло в двери. На звук разбитого стекла вышли другие посетители и, отчего-то, решили вмешаться в ситуацию. Они подумали, что стекло разбил вот этот конкретный мужчина и стали затаскивать его в зал. Хотя к тому моменту, наши сотрудники уже разбирались с теми людьми, кто действительно это сделал, — пояснил КП-Новосибирск директор бара Валентин Каменев. — Вскоре наши сотрудники заметили чрезмерную активность гостей, решивших проявить гражданский долг, и указали им на ошибку. После этого мужчина спокойно покинул заведение. Сотрудники заведения его не удерживали.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в новосибирском караоке-баре на Красном проспекте мужчина устроил погром из-за того, что его отказались пускать.

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