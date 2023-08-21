Новосибирец устроил погром в караоке-баре, куда его отказались пускать

В новосибирском караоке-баре на Красном проспекте мужчина устроил погром из-за того, что его отказались пускать. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В новосибирском караоке-баре на Красном проспекте мужчина устроил погром из-за того, что его отказались пускать. Инцидент произошел 17 августа.

— Мужчина был в сильном опьянении, а в нашем заведении есть четкие правила на этот счет. Ему было отказано в пропуске, что повлекло конфликт. Сильно имущество клуба не пострадало, — пояснили КП-Новосибирск в «cacao lounge».

Утихомирить дебошира помогли прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

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