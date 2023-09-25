Самолет Санкт-Петербург – Новосибирск задерживается на восемь часов

Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск задерживается более чем на восемь часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск задерживается более чем на восемь часов. Информация указана на сайте аэропорта Толмачево.

Рейс выполняет авиакомпания S7 Airlines. Судя по данным онлайн-табло, самолет должен был приземлиться в Толмачево еще в 07:10 утра.

Однако вовремя вылететь из Санкт-Петербурга воздушное судно по какой-то причине не смогло. С учетом изменений его ожидают в столице Сибири в 16:55.

Ранее КП-Новосибирск писала, что самолет Москва - Улан-Удэ вынужденно сел в Новосибирске из-за больного пассажира.

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