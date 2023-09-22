Самолет Москва - Улан-Удэ вынужденно сел в Новосибирске из-за больного пассажира

Пассажиру рейса Москва − Улан-Удэ стало плохо на борту.
Фото: Александр ГЛУЗ
Пассажиру рейса, следующего из Москвы в Улан-Удэ, стало плохо на борту. Экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в новосибирском Толмачево.
Инцидент произошел в четверг, 21 сентября. Рейс выполняла авиакомпания «Смартавиа».
− Экипаж доложил о больном пассажире, принял решение следовать в аэропорт Новосибирска (Толмачево). Посадка благополучно, − сообщили в телеграм-канале Aviaincident.
Дальнейшая судьба пассажира неизвестна. Также не уточняется, какие именно проблемы со здоровьем стали поводом для вынужденной посадки самолета.
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