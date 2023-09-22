Самолет Москва - Улан-Удэ вынужденно сел в Новосибирске из-за больного пассажира

Пассажиру рейса Москва − Улан-Удэ стало плохо на борту. Фото: Александр ГЛУЗ

Пассажиру рейса, следующего из Москвы в Улан-Удэ, стало плохо на борту. Экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в новосибирском Толмачево.

Инцидент произошел в четверг, 21 сентября. Рейс выполняла авиакомпания «Смартавиа».

− Экипаж доложил о больном пассажире, принял решение следовать в аэропорт Новосибирска (Толмачево). Посадка благополучно, − сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

Дальнейшая судьба пассажира неизвестна. Также не уточняется, какие именно проблемы со здоровьем стали поводом для вынужденной посадки самолета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber