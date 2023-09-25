Директору «Горзеленхоза» вынесли приговор за падение дерева на мальчика в Новосибирске

Директор отделалась условным сроком за падение дерева на ребенка в Новосибирске. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске осудили директора «Горзеленхоза» за падение аварийного дерева на 9-летнего ребёнка. Приговор огласили в Железнодорожном районном суде в понедельник, 25 сентября. Судили директора по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

– Суд установил, что руководитель муниципального автономного учреждения города не приняла должных мер организационного характера для выполнения работ по надлежащему содержанию зелёных насаждений на территории Нарымского сквера, не провела обследование насаждений на предмет выявления ветхих и аварийно-опасных деревьев, не обеспечила их вырубку, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

В результате халатности аварийно-опасное дерево рухнуло на 9-летнего мальчика. Ребенок получил тяжкий вред здоровью. Он находился в критическом состоянии.

Директор отделалась условным сроком – ее осудили на 2 года. В пользу пострадавшего ребенка взыскали 1 миллион рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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