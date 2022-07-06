Стали известны подробности ЧП в Нарымском сквере в Новосибирске, где на 9-летнего мальчика упало дерево

Дерево, упавшее на мальчика, оказалось аварийным. Фото: СК по НСО

В Новосибирске на 9-летнего мальчика упало дерево. Произошло ЧП в Нарымском сквере 5 июля, когда ребенок катался на велосипеде. Он проезжал мимо дерева, и то просто на него упало.

— Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. Его готовят к операции, — рассказала КП-Новосибирск детский омбудсмен Надежда Болтенко.

По ее словам, произошедшее находится на контроле ПДН. Кроме того, за дело взялись следователи. Они выяснили, что дерево было аварийным, но несмотря на это его не спилили. Из-за произошедшего завели уголовное дело по статье 293 УК РФ за халатность.

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Напомним, инцидент произошел 5 июля (подробнее)

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