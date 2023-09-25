Под Новосибирском водитель фуры съехал с трассы и сбил рекламный щит

В Новосибирской области водитель фуры вылетел с трассы в кювет и снес рекламный щит. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»

В Новосибирской области водитель фуры вылетел с трассы в кювет и снес рекламный щит. ДТП произошло 25 сентября на дороге, ведущей со стороны Оби к Ордынскому кольцу.

По словам очевидцев, водитель пострадал, его пришлось вытаскивать из салона.

− Водитель фуры получил травмы, на месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД, − сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По какой причине мужчина выехал с дороги – неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции будут выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода.

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