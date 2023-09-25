Шел по краю проезжей части: в Новосибирской области водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода

В Новосибирском районе мужчина-пешеход погиб под колесами автомобиля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирском районе мужчина-пешеход погиб под колесами автомобиля. Подробности смертельного ДТП раскрыли в Госавтоинспекции по региону.

Трагедия произошла около 04:30 в субботу, 23 сентября.

− Неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по автодороге К-19р со стороны города Кемерово в сторону города Новосибирска, на 28 км автодороги совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части справа по ходу движения автотранспорта, − рассказали в Госавтоинспекции.

После произошедшего водитель скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшему. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте.

В течение нескольких часов полицейские установили личность предполагаемого водителя. Им оказался 47-летний мужчина, который двигался на «Тойоте Камри».

Обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент известно, что пешеход шел по дороге в одежде без световозвращающих элементов.

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