«Сезон не закрыт»: новосибирцы идут за грибами, несмотря на заморозки

Новосибирцы едут в область собирать грибы. Фото: Светлана Бондарева

«Сезон не закрыт». С такими словами новосибирцы продолжают собирать грибы. Заморозки для них не помеха. Своими находками они делятся в социальных сетях.

- Мы собирали грибы в Боровом. Грибников очень мало, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Бондаревна, грибник.

Судя по фотографиям, горожане находят на «тихой охоте» опят, иногда попадаются белые грибы, шампиньоны и грузди.

Напомним, что в Академгородке недалеко от НГУ местные жители увидели «ведьмин круг».

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