Маслята образовали "ведьмин круг". Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"

В Академгородке новосибирцы обнаружили «ведьмин круг» из грибов. Фото маслят появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

- Когда ты не идёшь за грибами в лес, они сами приходят к тебе, - пишут горожане в соцсетях.

«Ведьмин круг» не редкое явление. Это можно объяснить тем, что мицелий (грибница – прим.ред.) была привезена вместе с сосной, возле которой маслята растут. Он быстро растет и образует окружность.

В старину люди верили, что, если человек нашел «ведьмин круг», то он будет счастливым.

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