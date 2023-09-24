Болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение своей девушке во время матча: реакция зрителей

Болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение своей девушке прямо во время матча. Фото: телеграм-канал ХК "Сибирь"

Болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение своей девушке прямо во время матча. В одном из перерывов пару вывели на большой экран.

— Она сказала да! — порадовался за влюбленных комментатор. Такая же реакция была и у остальных зрителей, которые поддержали пару восторженными аплодисментами.

Напомним, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» третий раз в сезоне обыграл казахстанский «Барыс». Очередной матч Фонбет чемпионата КХЛ прошел 23 сентября на «Сибирь-Арене» и завершился со счетом 4: 2.

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