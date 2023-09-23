Новосибирский ХК «Сибирь» третий раз в сезоне обыграл «Барыс». Фото: ХК «Сибирь»
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» третий раз в сезоне обыграл казахстанский «Барыс». Очередной матч Фонбет чемпионата КХЛ прошел 23 сентября на «Сибирь-Арене».
Мачт закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев. За «Сибирь» забивали Павел Гоголев, Иван Климович и Энди Андреофф.
Сегодняшний мачт стал третьим между этими командами в сезоне 2023/2024 Континентальной хоккейной лиги. На всех встречах победу одержали новосибирцы.
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