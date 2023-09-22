Новосибирца, избившего женщину с грудничком на руках, задержали полицейские. Фото: предоставлено местными жителями.

В пятницу, 22 сентября, стало известно о задержании мужчины, напавшего на мать с грудным ребенком. Напомним, что инцидент произошёл вечером 21 сентября. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по НСО.

– На место происшествия был направлен экипаж ППС. У потерпевшей принято заявление. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства. Потерпевшая будет направлена на СМЭ. По ее результату будет принято процессуальное решение, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе полиции.

Напомним, женщина с грудничком на руках возвращалась со своим вторым ребенком домой из школы. У подъезда их поджидал сосед. Мужчина демонстративно выдохнул сигаретный дым в лицо малышу. После замечания он набросился на женщину: сначала мужчина наорал на нее, а после несколько раз ударил по голове. На крик подоспели мимо проходившие парни: одного нападавший смог одолеть, а второму удалось обезоружить мужчину газовым баллончиком. Соседи сразу же вызвали полицию.

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