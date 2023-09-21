«Ударил мать с ребенком, кусал полицейских»: новосибирцы пожаловались на соседа, бросавшегося на людей с ножом

Новосибирец ударил женщину с ребенком на руках. Фото: предоставлено местными жителями

В Новосибирске около дома № 90 на улице Забалуева неадекватный мужчина бросался с ножом на людей. Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, он уже не в первый раз терроризирует людей.

— Бросался на людей с ножом, ударил мать с ребенком на руках, потом ложкой чуть голову не пробил, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Слава богу, женщина серьезно не пострадала, только очень перепугалась. В нос получил парень, который заступался за нее, спас еще один — с баллончиком.

Сибиряки вызвали на место произошедшего полицию, а до приезда оперативников удерживали дебошира своими силами.

— Когда приехала полиция — он начал кидаться на них, пытался покусать полицейских, — добавляют жильцы. — Его в итоге увезли в отдел.

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