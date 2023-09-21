«Пострадали три человека»: в ГИБДД рассказали подробности аварии с внедорожниками на Бердском шоссе

В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с внедорожниками на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска. В аварии пострадали три человека.

— В 17: 25 60-летний водитель автомобиля ТЛК-200 ехал по проспекту Строителей по Бердскому шоссе в сторону улицы Старое шоссе с разворотом на улицу Бердское шоссе в сторону улицы проспект Строителей, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Во время разворота не предоставил преимущества автомобилю Танк 500 под управлением 26-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В аварии пострадали три человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В аварии пострадали водитель Танк 500 и его 27-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля ТЛК-200. Их доставили в больницу для уточнения травм.

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