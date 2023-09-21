На Бердском шоссе под Новосибирском столкнулись два внедорожника

В Новосибирской области на Бердском шоссе столкнулись два внедорожника. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирской области на Бердском шоссе столкнулись два внедорожника. ДТП случилось вечером в четверг, 21 сентября.
— На Бердском шоссе размотались внедорожники Tank 500 и Toyota Land Cruiser 200, заняв две из трёх полос в сторону Академгородка, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На месте работают сотрудники полиции, информации о пострадавших не поступало.
Из-за ДТП на шоссе образовалась огромная пробка.
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