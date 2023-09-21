Четверых начальников ОБЭП задержали в Новосибирске по делу о нелегальных казино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 21 сентября, в Новосибирске задержали четверых высокопоставленных полицейских. Все они занимают руководящие посты в ОБЭП. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

По данным источника, задержаны замначальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Сергей Шило, начальник ОЭБиПК Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района Максим Абрамов. Последний из перечисленных ранее руководил отделом по борьбе с экономическими преступлениями в Железнодорожном районе. Кроме того, задержан начальник новосибирского ОБЭП Андрей Хомин. Его сняли буквально с трапа самолета, когда он прилетел в Новосибирск из Москвы.

По словам источника, задержанных подозревают в покровительстве игорному бизнесу. Речь идет о крышевании нелегальных казино.

В пятницу, 22 сентября, им изберут меру пресечения.

Напомним, история с задержанием сотрудников ОБЭП в Новосибирске началась в конце 2022. Тогда за неделю до Нового года в Новосибирске был задержан и арестован глава экс-глава ОБЭП Центрального района Александр Умеров. Вменяют ему получение взяток за крышевание игорного бизнеса. Как выяснила КП-Новосибирск, за покровительство Умеров получал ежемесячно от 500 тысяч до миллиона рублей. Накануне ему продлили срок содержания под стражей. В СИЗО его оставили до 20 ноября.

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