«Каждый месяц получал по миллиону»: в Новосибирске накрыли игорный бизнес и его «крышу» в полиции

Александра Умерова отправили в СИЗО. Фото: Мария НОВИКОВА

За неделю до Нового года Новосибирск потрясло громкое дело - задержание и арест главы ОБЭП Центрального района Александра Умерова. Майора полиции подозревают в получении взяток за крышевание игорного бизнеса. Новый год мужчина встретит в СИЗО. КП-Новосибирск рассказывает все, что на данный момент известно о деле новосибирского казино.

«С ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ, ЧТО ОНИ НЕЗАКОННЫЕ?»

Сначала новосибирскими игровыми домами заинтересовались общественники: организация носит название ОЭБиГК, что расшифровывается как Организация экономической безопасности и гражданского контроля. Двое парней приехали в столицу Сибири, чтобы лично посмотреть, как устроен запрещенный законом бизнес. К залетным «ревизорам» присоединился наш корреспондент.

- Меня пригласили посидеть в заведении в роли засланного казачка. Нужно было просто посмотреть, как все внутри выглядит и как будут вести себя сотрудники полиции, когда их вызовут, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Белькевич, корреспондент КП-Новосибирск, ездивший в рейд с общественниками.

Игровой клуб на железнодорожном вокзале. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Дмитрий зашел, пообщался с игроками, а потом стал свидетелем ситуации, когда пришли правоохранители, поговорили о чем-то с администратором и... вышли.

- Сложилось ощущение, будто они с соседями по лестничной клетке переговариваются. Общение было дружелюбное и непринужденное. Дальше мы с общественниками обратились в полицию, но у нас не хотели принимать заявление о незаконной игорной деятельности, - продолжает Дмитрий. - Мне запомнилась фраза одной из сотрудниц: «С чего вы взяли, что они незаконные? Может, даже наоборот. А вы на каком основании такой деятельностью занимаетесь?»

Выйдя из отдела, Дмитрий и общественники поняли, что решать вопрос о закрытии новосибирского казино никто не собирается.

- Потом ребята позвонили на областную горячую линию отдела по борьбе с экономическими преступлениями, только после этого туда приехали сотрудники. Отмечу, что на одном пятачке находилось пять игорных заведений, - говорит Дмитрий.

ОТ 500 ТЫСЯЧ до 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Познав вкус успеха, общественники не остановились и разобрались еще с семью подпольными казино. Победами они поделились в группе в социальных сетях.

- Мы ликвидировали точки на проспекте Карла Маркса, на автовокзале, четыре - на железнодорожном вокзале. Почему без нас этого никто не делал? - возмущался в одном из интервью КП-Новосибирск Артем, общественник.

И вот парней будто услышали. Говорят, московское начальство следит за тем, как работает полиция на местах, и за соблюдением закона об игорном бизнесе. Через два месяца после яркой поездки ребят в Новосибирск и публикаций в СМИ задержали Александра Умерова - главу ОБЭП Центрального района. Общественники ликуют: процесс запущен.

- Мы не исключаем, что наша деятельность в Новосибирске была замечена и дело взяли в разработку, - заявил КП-Новосибирск общественник Артем Дьяконенко.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, 20 декабря были задержаны как получатель взятки Умеров, так и человек, выступавший в качестве посредника.

- Предварительно установлено, что организатором указанной деятельности выступал житель города Новосибирска 1990 года рождения, который в том числе за общее покровительство и непроведение проверочных мероприятий в отношении пяти игорных заведений ежемесячно через посредников передавал деньги в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей одному из сотрудников УМВД России по Новосибирску, - прокомментировали в пресс-службе МВД.

Заявление в полицию приняли не сразу. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

НОВЫЙ ГОД В СИЗО

Меру пресечения Умерову выбирали в Центральном районном суде. Поддержать мужчину пришли не только коллеги по работе, но и отец. Раньше он был начальником Заельцовского отдела милиции.

Заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение решения по мере пресечения.

- Прокуратурой Центрального района поддержано ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в СИЗО на 2 месяца, то есть до 20 февраля 2023 года, - уточнила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.

Подозреваемого в даче взятке также отправили в СИЗО до 20 февраля.

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