В Новосибирской области более 11 тысяч человек поменяли имя

Более 11 тысяч жителей Новосибирской области поменяли установочные данные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 11 тысяч жителей Новосибирской области поменяли имя в 2023 году. Об этом КП-Новосибирск сообщила заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по НСО Людмила Фоменко.

− Документ, который у нас выдают органы ЗАГСа, называется «перемена имени». Но гражданин может менять и фамилию, и имя, и отчество, − объяснила в разговоре с КП-Новосибирск Людмила Фоменко. – У нас зарегистрировано более 11 тысяч фактов смены документов в связи с изменением установочных данных. Из них 480 – это мужчины.

Представитель МВД подчеркнула, что ажиотажа на смену личных данных нет. Как правило, поводом становятся жизненные обстоятельства.

Также Людмила Фоменко рассказала, сколько новосибирцев потеряли паспорт в 2023 году.

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