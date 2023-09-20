В полиции рассказали, сколько новосибирцев потеряли паспорт в 2023 году

В полиции озвучили статистику замены паспортов в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции озвучили статистику замены паспортов в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказала заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по НСО Людмила Фоменко.

− Общее количество оформленных паспортов за восемь месяцев 2023 года – более 106 тысяч. Больше шести тысяч фактов из них − в связи с утратой паспорта. 6% граждан РФ небрежно относятся к своему основному документу, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Людмила Ивановна.

Однако здесь самое главное – исключить факт кражи. Ведь злоумышленники могут воспользоваться чужим документом в корыстных целях.

Замначальника Управления по вопросам миграции подчеркнула, что в общую статистику входят и случаи замены паспорта из-за порчи. В 2023 году зарегистрировано 4,5 тысячи таких фактов.

− Есть также такое понятие, как порча. Обычно это технический износ, ветхость документа. Например, какая-то информация не прочитывается, отклеивается ламинированная страница, выцветает фотография. Бывают специфические случаи порчи – это когда дети разрисовали или паспорт случайно постирали, − сообщила Людмила Фоменко.

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