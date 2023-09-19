В Новосибирске после жалоб активистов отменили концерт «Симфония Rammstein». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске после жалоб активистов отменили концерт «Симфония Rammstein». Общественники считали, что сейчас не время для исполнения подобной музыки.

— В первую очередь, благодарны всем, кто не прошёл мимо, поддержал нас личным обращениями Мэру города, комментариями, благодарны дружественным каналам за поддержку, благодарны муниципальным властям, органам прокуратуры и всем должностным лицам, кто стоит за этим решением, — сообщили в телеграм-канале Сибирской правозащитной группы «Ратадель».

Концерт должен был состояться в Доме ученых СО РАН в Академгородке. Оркестр «Cagmo» планировал сыграть хиты немецкой группы в симфоническом исполнении. Сейчас афиша пропала с сайта Дома ученых.

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